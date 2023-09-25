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НовостиОбщество25 сентября 2023 2:16

Многофункциональная детская площадка открылась в Тайшете

Три команды юных футболистов сошлись в матчах на спортивной площадке
Таисия ЧЕМИСОВА
Многофункциональная детская площадка открылась в Тайшете. Фото: администрация Тайшета

Многофункциональная детская площадка открылась в Тайшете. Фото: администрация Тайшета

23 сентября в микрорайоне имени Пахотищева в Тайшете открылась новая многофункциональная детская площадка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На торжественном открытии присутствовал глава города, а для детей была организована игровая и концертная программы, - сообщают в администрации.

Кроме того, на спортивной площадке в товарищеских матчах сошлись три команды юных футболистов – две из Тайшета и одна из Бирюсинска.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о семибалльных пробках, которые сковали столицу Приангарья утром 25 сентября 2023 года.