Погибшего пенсионера обнаружили на пожаре в Ангарском городском округе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в Ангарском городском округе произошел 24 сентября. В садоводстве «Электротехник» загорелся садовый дом с хозяйственными постройками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение поступило в 3:35 в воскресенье. На момент прибытия первого подразделения садовый дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем на площади 40 квадратных метров, обрушилась кровля и потолок. Огонь мог перекинуться на соседние строения, - рассказывают в МЧС.

Возгорание ликвидировали в течение 20 минут, спасли два строения, однако, в доме сотрудники МЧС обнаружили погибшего 79-летнего мужчину.

Скорее всего пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Кроме того, за выходные в регионе произошло 29 пожаров. Восемь – в хозпостройках, пять – в садоводствах, три пожара – в частных жилых домах. По одному пожару в многоквартирном доме, неэксплуатируемом строении, гараже. два пожара возникли на автотранспорте. Один раз горело сено и шесть раз мусор.