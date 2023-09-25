24 взрослых и 4 ребенка пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

22 аварии зарегистрировали сотрудники Госавтоинспекции в Иркутске и Иркутском районе с 18 по 24 сентября. В ДТП на прошлой неделе пострадали четверо детей и 24 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Всего на минувшей неделе зафиксировали 12 наездов на пешеходов, четыре столкновения транспорта, два съезда с дороги, один наезд на препятствие, один наезд на велосипедиста и одно падение пассажира, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства призывают водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. Кроме того, следует проявлять уважение и вежливость ко всем участникам движения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что трех человек спасли на пожаре в Усть-Куте 25 сентября.