В Иркутске упразднят должность первого заместителя мэра города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В телеграмм-канале городской думы сообщили, что должность первого заместителя мэра Иркутска будет упразднена в целях оптимизации структуры администрации города. Проект этого решения рассмотрела комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку 25 сентября.

- Теперь вице-мэру будут подчиняться комитеты по управлению четырьмя административными округами, комитет городского обустройства, комитет по градостроительной политике и комитет по управлению муниципальным имуществом, - рассказывают в думе Иркутска.

Заключительное голосование по этому вопросу состоится на 54 заседании думы 28 сентября 2023 года.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что опыт Иркутской области по борьбе с ВИЧ-инфекцией представили новым территориям России.