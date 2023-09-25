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НовостиОбщество25 сентября 2023 4:46

В Иркутске упразднят должность первого заместителя мэра города

Окончательное голосование по этому вопросу пройдет 28 сентября
Таисия ЧЕМИСОВА
В Иркутске упразднят должность первого заместителя мэра города

В Иркутске упразднят должность первого заместителя мэра города

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В телеграмм-канале городской думы сообщили, что должность первого заместителя мэра Иркутска будет упразднена в целях оптимизации структуры администрации города. Проект этого решения рассмотрела комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку 25 сентября.

- Теперь вице-мэру будут подчиняться комитеты по управлению четырьмя административными округами, комитет городского обустройства, комитет по градостроительной политике и комитет по управлению муниципальным имуществом, - рассказывают в думе Иркутска.

Заключительное голосование по этому вопросу состоится на 54 заседании думы 28 сентября 2023 года.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что опыт Иркутской области по борьбе с ВИЧ-инфекцией представили новым территориям России.