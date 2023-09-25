Девять человек погибли в авариях на дорогах Иркутской области за неделю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

52 аварии зарегистрировали сотрудники Госавтоинспекции в Иркутской области с 18 по 24 сентября. Девять человек погибли в ДТП и 60 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- С участием водителей в состоянии алкогольного опьянения произошло две аварии, а с водителями, которые сели за руль, не имея водительских прав – 9 ДТП, - говорят в региональной Госавтоинспекции.

В основном, дорожно-транспортные происшествия происходили из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов. Таких нарушений выявлено девять. Семь аварий произошло из-за нарушения правил расположения автомобиля на дороге. Шесть – несоответствия ограничений скорости, четыре – несоблюдения очередности проезда. Три ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу и два – из-за неправильного выбора дистанции.