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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 6:20

Незаконный набор для охоты: жителю Киренска вынесли приговор за изготовление оружия

В Иркутской области вынесли приговор мужчине за изготовление оружия
Таисия ЧЕМИСОВА
В Иркутской области вынесли приговор мужчине за изготовление оружия. Фото: УФСБ России по Иркутской области

В Иркутской области вынесли приговор мужчине за изготовление оружия. Фото: УФСБ России по Иркутской области

38-летнему жителю Киренска в Иркутской области вынесли обвинение в связи с тем, что он незаконно покупал и хранил взрывчатые вещества. Кроме того, мужчина сам изготавливал огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

- С 2008 по 2013 годы пироман покупал боеприпасы и порох, а также самостоятельно переделывал охолощенные образцы оружия в пригодные для стрельбы. За январь у обвиняемого изъяли ружье Иж-18Е, автомат Калашникова 7,62 и пистолет Макарова. Все это является огнестрельным оружием, - рассказывают в пресс-службе.

Кроме того, у жителя Иркутской области забрали более 100 снаряженных патронов калибров 7,62 и 9 миллиметров, около 350 граммов бездымного пороха, комплектующие и инструменты для изготовления боеприпасов. Сам оружейник утверждает, что собирал такой арсенал исключительно для охоты.

Теперь мужчину ожидает наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штраф 150 000 рублей. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты. Они подлежат уничтожению.