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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:07

Эксперты рассказали, какие вакансии самые конкурентные в Иркутской области

Видеооператоры – самая конкурентная специальность в Иркутской области
Источник:kp.ru
Эксперты рассказали, какие вакансии самые конкурентные в Иркутской области

Эксперты рассказали, какие вакансии самые конкурентные в Иркутской области

Фото: Иван ВИСЛОВ

Эксперты сервиса hh.ru рассказали, какие специальности в Иркутской области являются наиболее конкурентными. Как выяснилось, за одно рабочее место могут бороться почти 90 кандидатов.

- Самый высокий конкурс за работу в сентябре был по специальности «Видеооператор, видеомонтажер» - на одну открытую вакансию приходилось 87 кандидатов, желающие работать в этой сфере, - рассказывают эксперты.

В топе 20 популярных профессий оказались руководитель отдела маркетинга и рекламы (36 резюме на вакансию), генеральный директор, исполнительный директор (34,1), руководитель филиала (28,1), руководитель отдела персонала (26,0) и руководитель группы разработки (24,8).

В топ попали и творческие профессии: режиссер, сценарист (80,0 резюме на вакансию), артист, аниматор, актер (60,5), корректор, копирайтер, редактор (34,9), дизайнер и художник (28,9).

В первой двадцатке оказались менеджер по работе с партнерами, менеджер/консультант по стратегии, финансовый менеджер, агроном, брокер, переводчик, психолог, секретарь, методист.