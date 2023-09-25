Жители Читы готовятся "зимовать" на одной картошке из-за роста цен Фото: Мария ЛЕНЦ

Согласно данным Минэкономразвития Забайкальского края, цены на некоторые продукты питания в регионе продолжают расти. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

- В период с 5 по 11 сентября наблюдался прирост цен на огурцы свежие (5,8%), рис шлифованный (3,5%), смеси сухие молочные для детского питания (3,3%), бананы (3,1%), мясо кур охлажденных и мороженых (2,4%), сахар-песок (2,0%), яйца куриные (1,7%) и колбасу вареную (0,9%). Это вызывает обеспокоенность среди жителей Читы, которые вынуждены тратить все больше денег на покупку стандартного набора продуктов, - передает телевидение.

Один из жителей отмечает, что цены на молочные продукты особенно сильно выросли. Он утверждает, что за последние три месяца его средний чек увеличился на 30%. Однако, при этом ассортимент товаров остался прежним. Еще один житель Читы также подтверждает рост цен и считает, что цены в регионе являются очень высокими по сравнению с другими городами, такими как Иркутск.

Тем не менее, несмотря на рост цен на основные продукты питания, овощи на данный момент становятся дешевле. Это относится как к продажам на рынках, так и в крупных торговых сетях. Картофель стал доступнее на более чем 20%, а также появились новые цены на капусту, лук и свеклу. Цена на помидоры также снизилась на 3,8% по сравнению с предыдущими двумя неделями.