Нашли только куртку: 60-летний житель Иркутской области ушел на рыбалку и перестал выходить на связь

Найдена только куртка: в Усольском районе ищут 60-летнего жителя, который ушел на рыбалку и перестал выходить на связь Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Иркутской области проводят поиски 60-летнего жителя Усольского района, по имени Рыжкович Андрей.

- Сын пропавшего обратился в дежурную часть полиции в Жигаловском районе с заявлением о его пропаже. По информации оперативников, 15 сентября мужчина отправился на рыбалку из деревни Грузновка вверх по реке Лена и перестал выходить на связь, - говорят в полиции.

В ходе поисков на острове Вороний была найдена проволока, которую разыскиваемый использовал для ремонта мотора, а на соседнем острове Комиссаров была обнаружена куртка, принадлежащая исчезнувшему.

Сотрудники полиции не исключают возможность того, что 60-летний мужчина может находиться в лесу.

Ранее сообщалось, что в Иркутске пропал 20-летний Виктор Мечус. Парень учился на первом курсе Иркутского гидрометеорологического техникума. Последний раз его видели рано утром 26 апреля. Тогда в компании друга он возвращался с вечеринки из ночного клуба на улице Байкальской.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Андрея Рыжковича, полицейские просят позвонить по телефонам: 8 (39551) 3-26-40, 7 (39551) 3-13-02, 8-950-131-01-44 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).