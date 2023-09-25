Школьный автобус приобрели для образовательного комплекса «Лесной» в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Школьный автобус приобрели за счет средств федерального бюджета для образовательного комплекса «Лесной» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

Автобус будет возить школьников из микрорайона Искра. Рейсы организуют во время всех учебных смен.

- Нашу школу посещают много детей, которые проживают в микрорайоне. Некоторые преодолевают 6-7 километров до учреждения. Дети ходят пешком, их довозят родители, но теперь этот путь будет безопаснее и быстрее, - сказала директор образовательного комплекса Александра Третьякова.

В ПАЗе 23 посадочных места. На автобусе размещены предупреждающие знаки «Дети» и «Ограничение максимальной скорости». Сейчас машину ставят на учет и получают лицензию на перевозку.