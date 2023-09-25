Ремонт закончат в пострадавшем от взрыва газа дома на Боровой в Чите к декабрю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После взрыва бытового газа на Боровой, 6, наконец начались ремонтные работы. Чтобы рассказать о текущей ситуации, представители регионального министерства строительства и администрации города организовали встречу с журналистами, включая корреспондентов телеканала "Забайкалье".

- Прошло полгода с момента взрыва бытового газа, и наконец-то работы взяли свой ход. В результате аварии пострадали 28 квартир, из которых две семьи отказались от временного размещения. Оставшиеся 26 семей получили жилье в аренду от администрации города и продолжают поддерживать связь, - напоминает телеканал.

Несмотря на общее состояние дома, жители третьего и четвертого подъездов, которые продолжают проживать в своих квартирах, были своевременно подключены к системе отопления после начала отопительного сезона. Однако главной задачей сегодня является закрытие контура дома, чтобы обеспечить комфортное проживание в зимний период. Это включает в себя общестроительные работы, установку окон и монтаж сетей теплоснабжения в первых двух подъездах. На эти цели выделено около 38 миллионов рублей. При этом технические характеристики дома останутся неизменными, строительство будет выполнено в соответствии с планировкой, указанной в документах. Дата окончания работ на этом этапе уже известна.

Ирина Барышева, начальник отдела сопровождения объектов капитального строительства Министерства строительства Забайкальского края, сообщила:

- Контракт по первому этапу заключен до 30 ноября. Однако работы будут завершены раньше установленного срока. Это своего рода перестраховка, так как всегда могут возникнуть некоторые нюансы, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Мы придерживаемся нормативов и соблюдаем их.