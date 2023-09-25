Четверо детей пострадали в ДТП в Иркутской области с 18 сентября. Фото: УГИБДД региона

На контроле органов прокуратуры находятся проверки по происшествиям на дорогах с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-18 сентября на одной из улиц СНТ 4-ой Пятилетки Ленинского округа Иркутска водитель «Тойоты» наехал на 13-летнего мальчика на самокате. Еще на одного школьника на самокате наехал «Форд Фокус» 21 сентября.

Помимо этого, 18 сентября на Трактовой улице столкнулись два авто - "Тойота" и "Ниссан", в результате пострадал 9-летний ребенок, который был в первой иномарке. Также 23 сентября

в результате опрокидывания автомобиля «Хендай» пострадал 9-летний ребенок.

При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования в сфере профилактики детского дорожного травматизма и безопасности дорожного движения.