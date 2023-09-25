Стипендию мэра смогут получить студенты и молодые ученые Иркутска

Заявки на стипендию мэра могут подать студенты и молодые ученые Иркутска Фото: Дмитрий СТЕШИН

Прием заявок в конкурсе на соискание именной стипендии мэра в области науки и техники начался с 25 сентября. Такую стипендию присуждают за проведение научно-исследовательских работ, которые имеют значение для благоустройства и безопасности городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, муниципального транспорта, потребительского рынка, культуры и молодежной политики, муниципальной системы образования, цифрового развития муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Поучаствовать могут студенты третьего курса и старше очной формы обучения (бакалавриат, специалитет), а также студенты магистратуры, аспирантуры, кандидаты и доктора наук не старше 35 лет, - говорят в администрации.

Прием документов продлится до 6 октября. Соискатели могут обратиться в отдел поддержки предпринимательства комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города в будние дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: ул. Свердлова, 41, каб. 1.

Уточнить вопросы или узнать подробную информацию можно по телефонам: 52-02-88, 52-01-18.