За неделю коронавирусом заразились 95 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировали 95 случаев COVID-19, что на 58% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области в своем телеграм-канале.

- Общее число подтвержденных случаев COVID-19 среди жителей региона с начала пандемии составляет 374461. Из них 370019 человек уже выздоровели, - говорят в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что важно соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. В случае, если у вас ухудшилось самочувствие, важно обратиться за квалифицированной помощью в медучреждение.

Ранее сообщалось, что технические работы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Иркутской области обсудили на совещании с представителями новых российских территорий и специалистами из Москвы.