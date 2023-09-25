В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве женщины в 2012 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в 2012 году. Об этом сообщает пресс-служба следкома региона.

- В июне 2012 года мужчина распивал алкоголь со своей знакомой, в один момент он ударил ее ногами в область живота. Смерть 40-летней потерпевшей наступила на месте происшествия, - говорят в следкоме.

Уголовное дело было приостановлено в 2013 году в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. В этом году следствие возобновили. Подозреваемого в случившемся 58-летнего мужчину задержали, уточняет Байкал24.

Он дал признательные показания по обстоятельствам произошедшего.

Ранее сообщалось, что четверо детей пострадали в ДТП в Иркутской области с 18 сентября.