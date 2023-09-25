В Иркутской области подорожали яйца и подешевели яблоки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным Иркутскстата, в Иркутской области за неделю из 25 социально значимых продуктов девять подешевели, а 11 практически не изменились в цене. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

-Также стали дешевле белокочанная капуста (-8,74%), картофель (-8,61%), репчатый лук (-6,61%), яблоки (-4,21%) и морковь (-1,89%). Также стоимость пшеничной муки (-1,10%), мороженой рыбы (-0,29%), пшена (-0,09%) и подсолнечного масла (-0,01%) уменьшилась, - передает СМИ.

Однако куриные яйца подорожали на 3,28%, а куриное мясо подорожало на 2,34%. Интересно отметить, что цены на яйца повысились в 78 регионах, а на куриное мясо - в 69. Индекс потребительских цен в целом по стране составил 100,13%.