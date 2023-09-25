В Иркутске улицу 3-го Июля ремонтируют с опережением графика Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На улице 3-го Июля завершены основные работы по ремонту дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Муниципальный контракт должен был быть выполнен до 1 ноября, однако работы выполнят раньше срока. Проезжая часть и тротуары полностью асфальтировали, выезд на Академический мост расширили до двух полос, а также обустроили островок безопасности. Лабораторные испытания асфальта показали положительные результаты. В ближайшее время будет проведена разметка дороги и установлены остановочные павильоны, - прокомментировал председатель комитета городского обустройства администрации Сергей Чертков.

Мэр Руслан Болотов отметил, что дорога приведена в нормативное состояние и обеспечивает безопасное движение пешеходов. Он также отметил, что в будущем будет продолжено благоустройство территории, прилегающей к 130-му кварталу. Здесь планируется построить новое здание детской областной больницы и арендные дома совместно с ДОМ.РФ. Главная цель - создать комфортные условия для жителей Иркутска и гостей города.