Иркутский характер: портрет жителя Иркутской области по запросу «КП» - Иркутск» нарисовала нейросеть

Согласитесь, каждый город Иркутской области уникален, и имеет свои отличительные черты – историю и характер. Кто-то имеет достижения в сельском хозяйстве, кто-то в промышленности, кто-то – в туризме! А как бы выглядели наши города, имея человеческий облик? «Комсомольская правда» - Иркутск» решила узнать у нейросети, какими она видит жителей?

Специально к очередному дню рождения Иркутской области, которое отмечается 26 сентября, в газете «Комсомольская правда» («толстушка», еженедельник) выйдет специальный выпуск. А в нем – портреты городов Иркутской области глазами искусственного интеллекта. Нашим читателям мы еще и предлагаем разгадать загадки – кто именно из городов изображен на портретах. Не пропустите. Спрашивайте выпуск газеты в киосках города Иркутска, супермаркетах и других точках продажи прессы.

Портреты сгенерированы нейросетями Midjourney и Kandinsky 2.2 по запросу «КП» — Иркутск».