Жителей Иркутской области осудили за мошенничество с земельными участками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками площадью около 8 га. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.

-В 2012-2014 годах замглавы администрации МО со своим знакомым использовал фиктивную документацию. Он переоформил на третьих лиц право собственности на 29 земельных участков общей площадью около 8 га на территории Молодежного муниципального образования Иркутского района, - говорят в пресс-службе надзорного органа.

Соучастники продали несколько участков жителю Иркутской области. Ущерб оценивается в 41 млн рублей. Незаконную деятельность пресек следком региона и сотрудники полиции в 2018 году.

Мужчин приговорили к лишению свободы на срок от 8 лет до 8 лет 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего и строгого режимов. Также им предстоит выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

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