В Иркутске полиция задержала 25 нарушителей миграционного законодательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске полиция обнаружила множество нарушений миграционного законодательства. В ходе рейда правоохранители проверили более 120 человек, из которых 25 находились на территории Приангарья с нарушением режима пребывания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Четыре человека были привлечены к административной ответственности. Кроме того, у 19 граждан были выявлены нарушения пребывания на территории РФ. Суд назначил им штрафы и административное выдворение за пределы страны, - говорят в ведомстве.

Также проводятся проверки в отношении двух граждан РФ, которые подозреваются в фиктивной постановке на учет мигрантов.

Подобные мероприятия запланированы в других районах Иркутска, а также в других населенных пунктах Приангарья.