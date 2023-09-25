В школе Иркутска открыли класс для детей с расстройствами аутического спектра Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В школе № 17 Иркутска открыт класс для детей с расстройствами аутического спектра. В этом классе реализуется адаптированная программа, которая позволяет ученикам с ограниченными возможностями здоровья получать знания наравне со своими сверстниками. В настоящее время в классе учится 7 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Главной целью проекта является создание условий в обычной школе, чтобы особенные дети могли социализироваться и общаться с ровесниками. Родители учеников нашей школы поддержали идею формирования такого класса, осознавая, что все дети имеют право на получение образования, - подчеркнула директор школы № 17 Ирина Курсакова.

Уроки в этом классе проводят опытные педагоги, каждому ребенку также назначен наставник. Обучение осуществляется с учетом индивидуальных потребностей каждого ученика. На занятиях также присутствуют родители.