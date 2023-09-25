В Иркутской области появились 23 новых аппарата ИВЛ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

10 медицинских организаций Иркутской области приобрели новые аппараты искусственной вентиляции легких в 2023 году. Об этом сообщил Алексей Шелехов, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона.

- Новые аппараты искусственной вентиляции легких были поставлены в Баяндаевскую, Заларинскую, Осинскую, Слюдянскую и другие районные больницы. Общее количество закупленного оборудования составляет 23 аппарата, - сказал Шелехов.

Аппараты искусственной вентиляции легких предназначены для пациентов, которые не могут самостоятельно дышать. Они поддерживают дыхание больных круглосуточно. Эти аппараты используются для реанимации пациентов в критических состояниях, таких как пневмония, отравление, травмы, сепсис, тяжелая кровопотеря, коронавирусная инфекция и другие.