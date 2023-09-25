В Иркутской области продолжается окончание пожароопасного сезона Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Завершение пожароопасного сезона в Иркутской области продолжается. Согласно приказу министра лесного комплекса, с 22 сентября пожароопасный сезон объявлен оконченным на территориях Жигаловского, Илимского, Казачинско-Ленского, Нижнеилимского, Северного (Усть-Илимский район) и Усть-Кутского лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В этих лесных районах установилась стабильная дождливая погода, и пожарная опасность в лесах отсутствует. Прогнозы синоптиков указывают на то, что пожароопасный сезон на всей территории региона может быть закрыт не раньше первой декады октября, - сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Напомним, что 11 сентября пожароопасный сезон был окончен на землях лесного фонда в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамском лесничествах Иркутской области.

Пожароопасный сезон 2023 года начался в большинстве районов Иркутской области 6 апреля, а в северных территориях - 29 мая. За этот период в регионе было зарегистрировано 403 лесных пожара к 25 сентября.