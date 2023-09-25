В Иркутской области определили получателей Почетных знаков «Отцовская доблесть» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Десять отцов, имеющих троих и более детей, стали первыми обладателями Почетного знака "Отцовская доблесть" в Иркутской области. Этот знак был учрежден в регионе указом Губернатора Игоря Кобзева в прошлом году. В этом году был проведен конкурсный отбор для награждения этим знаком. Торжественная церемония награждения состоится перед Днем отца, который отмечается в третье воскресенье октября.

- Получатели Почетного знака будут получать единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что важно поощрять не только матерей, но и отцов, которые активно воспитывают детей в больших семьях и являются примером сохранения и продвижения традиционных ценностей. Он также подчеркнул, что быть хорошим отцом – это труд, требующий терпения, внимания и преданности.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов пояснил, что Почетный знак присуждается отцам, имеющим троих и более детей и проживающим на территории Иркутской области не менее 10 лет. Они также должны заниматься общественной деятельностью и достойно воспитывать своих детей, включая усыновленных или находящихся под опекой не менее пяти лет, а также иметь третьего ребенка, достигшего семи лет, и иметь живых остальных детей.