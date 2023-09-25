В Иркутской области более трехсот участников написали «Педагогический диктант» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области состоялась Всероссийская просветительская акция "Всероссийский педагогический диктант - 2023". Это событие было организовано в рамках плана основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации в Год педагога и наставника на тему "Педагогические идеи прошлого, определяющие будущее".

- Министр образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что в Приангарье диктант был проведен на четырех региональных площадках: в Педагогическом институте Иркутского государственного университета, а также в педагогических колледжах Братска, Ангарска и Черемхово, - говорят в правительстве региона.

Среди участников "Педагогического диктанта" были учителя школ, преподаватели Педагогического института ИГУ и педагогических колледжей, студенты педагогических направлений и ученики психолого-педагогических классов.