В Иркутской области впервые установили сосудистый протез новорожденному Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Уникальную операцию на сердце впервые в регионе выполнили детские кардиохирурги Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы (ИОКБ). Ребенку установили сердечный клапан из донорских тканей человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-У ребенка из Усть-Илимска было врожденное критическое сужение клапана. Он отвечает за кровоснабжение всего организма. Врачи при диагностике услышали интенсивный шум в сердце, предположили, что это порок, - говорят в правительстве.

Новорожденного на вторые сутки жизни эвакуировали в областной центр бортом санитарной авиации. Выявленная патология требовала немедленного лечения и далее постоянной этапной коррекции порока в течение всей жизни.

Местные медики провели срочное оперативное лечение - расширение просвета клапана. Состояние малыша оценивалось как стабильное, его выписали из больницы, но он оставался под наблюдением медиков. Позднее медики провели еще одну сложнейшую операцию.

– Этот случай уникален тем, что ребёнок с критическим пороком рождён в тысячах километрах от кардиоцентра и благодаря слаженной работе всех служб эвакуирован, обследован и прооперирован несмотря на вес и новорожденный период, – подчеркнул заведующий кардиохирургическим отделением № 2 (детское) ИОКБ Евгений Ефанов.

Сейчас ребенок самостоятельно дышит и находится под наблюдением специалистов ИОКБ.