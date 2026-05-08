Два дома и девять участков подтопило в Катангском районе. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Гидрологическая обстановка на севере Иркутской области остается тревожной. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, активное таяние снега и боковые притоки заставляют Нижнюю Тунгуску и Непу подниматься все выше.

- По данным на утро 8 мая 2026 года в селе Токма вода уже подтопила два жилых дома и девять приусадебных участков, в зоне подтопления находятся два человека, на месте работают спасатели, - говорится в сообщении ведомства.

Особое внимание МЧС приковано к Подволошино, Преображенке и Ереме. Специалисты пожарно-спасательной части и Байкальского поисково-спасательного отряда следят за обстановкой, обходят дворы и предупреждают жителей, что делать при ухудшении ситуации.

Пункты временного размещения уже готовы принять людей. Для осмотра Лены от Киренска до Петропавловского подняли вертолет Ми-8, при необходимости спасатели ослабят лед на затороопасных участках. Главное управление МЧС перевели в режим повышенной готовности, авиация тоже наготове.

