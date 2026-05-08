Депутаты Заксобрания Иркутской области доставили гуманитарный груз в зону СВО

Парламентарии встретились и пообщались с военнослужащими из Иркутской области. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

По поручению председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Сергей Гомбоев и председатель комитета по собственности и экономической политике Александр Лаутин доставили гуманитарный груз в Мариуполь, Луганскую и Донецкую Народную Республику.

Бойцам переданы техника, автомобили, медикаменты, инструменты, одежда и адресные посылки. Депутаты доставили бойцам машину скорой помощи, квадроцикл, средства для обустройства быта, спецсредства, инструменты и необходимые вещи.

Собирали груз гуманитарной миссии усилиям неравнодушных жителей Иркутской области, предпринимателей, общественных организаций и волонтёров. Кроме того, в зону проведения специальной военной операции доставлен автомобиль УАЗ, который житель поселка Улькан Казачинско-Ленского района передал своему внуку - участнику СВО.

Кроме того, парламентарии встретились и пообщались с военнослужащими из Иркутской области, передали им адресные посылки от родных и близких.

Напомним: это уже не первый визит депутатов Заксобрания в зону проведения специальной военной операции. С 2022 года депутаты по несколько раз в год сопровождают гуманитарные грузы, встречаются с бойцами, посещают территории республик, оказывая посильную помощь в восстановлении мирной жизни.