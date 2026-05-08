Мэрия Иркутского округа поблагодарила сотрудников ИЭСК за ликвидацию аварии в поселке Молодежный. Фото предоставлено пресс-службой ИЭСК

Заместитель мэра Иркутского муниципального округа наградил сотрудников Иркутской электросетевой компании за ликвидацию крупной аварии в поселке Молодежный. Тогда энергетики менее чем за сутки смогли вернуть свет в дома 15 тысяч жителей.

Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения Юрий Витер вручил благодарственные письма 27 сотрудникам ИЭСК, которые в экстренном режиме, в считанные часы, ликвидировали масштабную аварию в поселке Молодежный и восстановили электроснабжение сотен домов.

Напомним: авария произошла 23 апреля, вышел из строя трансформатор. В результате без света остались 15 тысяч человек. Чтобы восстановить энергоснабжение как можно быстрее, были оперативно сформированы несколько бригад, которые работали без перерывов. В какой-то момент власти Иркутского округа рассматривали возможность введения режима чрезвычайной ситуации, но этого удалось избежать. И все благодаря четким, быстрым и продуманным действиям энергетиков. Благодарственные письма получили руководители и линейный персонал ИЭСК, непосредственно участвовавший в аварийно-восстановительных работах.

- От имени администрации округа и всех жителей хочу выразить искреннюю благодарность коллективу ИЭСК, - подчеркнул Юрий Витер. - Ваша оперативная и слаженная работа в критической ситуации — это настоящий пример профессионализма и преданности своему делу. Вы не просто выполнили свою работу, вы вернули в дома людей тепло и свет, обеспечили стабильную работу социально значимых объектов. Такая ответственность и самоотдача заслуживают самого высокого признания!