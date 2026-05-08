Иркутская область передала семь автомобилей военнослужащим

В Иркутске прошел телемост с действующими участниками специальной военной операции. В ходе трансляции было объявлено о передаче семи отечественных автомобилей военнослужащим. Также бойцы смогли пообщаться со своими родными и близкими.

Модератором онлайн-встречи выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Участие в мероприятии приняла ветераны специальной военной операции, участники региональной образовательной программы «Герои Приангарья», представители правительства региона, Уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова, руководство регионального отделения Общероссийского народного фронта, отмечающего 15-летний юбилей.

– Такие встречи уже стали доброй традицией, помогающей поддерживать связь с нашими бойцами, - отметил Игорь Кобзев. - Сегодня мы собрались в преддверии великого праздника – Дня Победы. Сегодня потомки победителей также мужественно защищают родную землю. Уверены, что задачи, которые поставил Президент Российской Федерации перед участниками специальной военной операции, будут выполнены.

губернатор сообщил, что военнослужащим из 90-й танковой дивизии и 7-й мотострелковой бригады переданы семь автомобилей. Три из них удалось закупить и передать во взаимодействии региона с Минпромторгом, депутатом Государственной Думы РФ Марией Васильковой, региональным отделением Народного фронта. Еще четыре подержанные автомобиля передали неравнодушные жители Приангарья.

После завершения официальной части телемоста бойцы смогли пообщаться со своими близкими лично.