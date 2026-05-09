В Иркутске прошли мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В Иркутске прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участие в них приняли полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Приангарья Игорь Кобзев, сенаторы, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания, мэр областного центра Руслан Болотов. К ним присоединились участники специальной военной операции, а также представители различных государственных структур, общественности.

В рамках торжеств состоялась церемония отдания воинских почестей солдатам, погибшим при защите Отечества, возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику дважды Герою Советского Союза генералу армии А.П. Белобородову.

Затем на площади графа Сперанского началось торжественное прохождение парадных расчетов подразделений Иркутского местного гарнизона, показательное выступление курсантов Восточно-Сибирского института МВД России. В завершение прошло шествие, посвященное сохранению памяти о героях ВОВ, «Бессмертный полк».

Обращаясь к жителям Приангарья, Анатолий Серышев отметил, что 9 Мая – день чествования героев, бойцов и тружеников тыла, которые приближали победу, стояли на защите Родины.

«Мы заплатили за это высокую цену, поэтому сегодня особенно остро воспринимаем попытки переписать историю, предать забвению героизм советского народа и его подвиги. Сила России заключается в единстве, верности исторической памяти, мудрости и отваге, которые передали нам наши предки. Участники специальной военной операции гордо продолжают традиции ветеранов. Мы твердо знаем: победа будет за нами», – добавил полпред.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что сибиряки внесли весомый вклад в Великую Победу, проявив настоящий героизм на фронте и в тылу. «Память о прошлом – залог будущего. Этот день воинской славы России стал священным праздником – триумфом солдат-победителей и днем светлой памяти о погибших в кровопролитных сражениях», – сказал губернатор.

В своем поздравлении жителям Иркутской области спикер парламента Александр Ведерников отметил, что День Победы – священная для России дата. «В этот главный для страны день мы с благодарностью и гордостью вспоминаем всех, кто отстоял свободу и мир для будущих поколений. Героизм, стойкость и безграничная любовь к Родине – вот истинные символы этого праздника», – отметил он, пожелав всем крепкого здоровья и семейного благополучия.