В Иркутской области прошли праздничные мероприятия посвященные победе в Великой Отечественной войне. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Праздничные мероприятия, посвященные 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялись в Приангарье сегодня, 9 мая. В областном центре церемония на площади у мемориального комплекса «Вечный огонь Славы» началась с отдания воинских почестей погибшим при защите Отечества и минуты молчания.

Участие в мероприятии приняли полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО Андрей Абрусевич, сенатор Российской Федерации от Иркутской области Сергей Брилка, заместитель Губернатора Александр Шуваев, мэр Иркутска Руслан Болотов, начальник Иркутского территориального гарнизона Сергей Михайлов, участник СВО Сергей Степанов.

Также гирлянды и цветы к Вечному огню и памятнику дважды Героя Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову возложили руководители федеральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций, ветераны Вооруженных Сил и участники специальной военной операции. Прозвучали ружейные залпы салюта.

После отдания почестей погибшим в годы Великой Отечественной войны на площади Графа Сперанского прошло торжественное шествие с участием подразделений войсковых частей. Участников шествия поприветствовал полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

- Сегодня мы чествуем наших отцов, дедов и прадедов, отдаем дань уважения народу, победителю, бойцам и труженикам тыла вместе, плечом к плечу они сокрушили величайшее зло, разгромили нацизм, подарили миру право на жизнь. Мы заплатили за это высокую цену, поэтому сегодня особенно остро воспринимаем попытки переписать историю, предать забвению героизм наших предков и их подвиги. Никто не будет забыт, мы склоняем головы, перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая отечественная. Война, перед памятью ушедших от нас ветеранов, перед памятью военнослужащих и мирных жителей, погибших от рук тех, кто сегодня поддерживает идеологию нацизма. Сила России заключается в нашем единстве, верности исторической памяти, мудрости и отваги, которую передали нам наши предки, - подчеркнул полпред.

Участие в праздничных мероприятиях приняла делегация из Монголии. В годы Великой Отечественной войны Монголия оказывала поддержку Советскому Союзу: для нужд фронта поставляли продовольствие, теплую одежду, шерсть, пушнину, скол, лошадей, денежные средства. В числе гостей 102-летняя ветеран Жаргал Рашинхуу. В годы Великой Отечественной войны, будучи совсем юной, она выполнила ответственное государственное задание – наравне с мужчинами участвовала в перегоне 400 лошадей, пожертвованных жителями Южно-Гобийского аймака на нужды фронта.

– Иркутская область - регион, который внес огромный вклад в эту победу. По разным данным 250 тысяч человек ушли отсюда на фронт, к сожалению, больше половины из них не вернулось. А Приангарье стало надежным тылом для своих солдат, были развернуты 28 госпиталей для более 100 тысяч раненых. Из далекой Сибири на передовую отправлялись самолеты, боеприпасы, обмундирование, снаряжение. Поэтому для нас это самый священный праздник, он зашит в наш генетический код. Мы чествуем наших героев Великой Отечественной войны. Дорогие ветераны! Ценой жизни вы отстояли нашу свободу, сберегли страну. Будьте уверены: она – в надежных руках. Долг каждого россиянина – быть достойным этого наследия. Вечная память всем павшим за свободу и независимость нашей Родины! – отметил глава региона Игорь Кобзев.

Во время шествия перед зрителями прошли колонны 29-ой ракетной дивизии, Управления ФСИН России по Иркутской области, Службы судебных приставов региона, ГУ МЧС России, Росгвардии, ВСИ МВД России, студентов военных учебных центров ИрНИТУ и ИГУ, казачьего общества. Состоялось традиционное показательное выступление барабанщиц ВСИ МВД России, прозвучали музыкальные композиции в исполнении сводного духового оркестра.

После торжественного шествия на площадь Сперанского вышел «Бессмертный полк». Праздничные мероприятия продолжатся в течении дня. В частности, на сквере Кирова состоится большой праздничный концерт с участием творческих коллективов Иркутска «Победа. Память. Единство», танцевальная интерактивная программа «Вальс Победы». На площади у памятника Александру III пройдут всероссийская акция по произвольному подъёму гири «Рекорд Победы» и праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Иркутска. На острове Юность состоится торжественная линейка открытия Третьего трудового семестра Иркутского объединения студенческих педагогических отрядов.