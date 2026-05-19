Губернатор Иркутской области провел рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ Марией Васильковой

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Марией Васильковой. Обсуждался ряд вопросов, решением которых она занимается на федеральном уровне, а также задачи на будущее.

- Поблагодарил Марию Викторовну за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, - отметил Игорь Кобзев. - Она как депутат задействована в том числе в работе по освобождению наших ребят из плена. Это очень важное и тонкое дело: за каждым таким возвращением стоит человеческая судьба, которая отражается на жизни целой семьи. Эта работа будет продолжена, и мы со своей стороны готовы оказывать необходимое содействие.

Еще одной темой для обсуждения стало участие Иркутской области в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

Проект «Чистый воздух» реализуется в восьми городах Приангарья: Братск, Ангарск, Иркутск, Зима, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Свирск. Для каждого из них разработаны комплексные планы мероприятий по снижению выбросов от промышленных предприятий и объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры. В Братске в рамках нацпроекта второй год проводятся работы по переводу частных домов с печного или угольного отопления на газ. В прошлом году газифицировано 352 дома, в этом году запланирована газификация 533 домов.

Совместно с депутатами Госдумы также проводится работа для модернизации коммунальной инфраструктуры на Байкале. В частности, это строительство канализационных очистных сооружений.

- Обсудили с Марией Викторовной и необходимость создания новых промышленных площадок,- добавил глава региона. - Это и развитие Иркутской области в целом, и привлечение инвесторов, и создание новых рабочих мест.