В Иркутской области мирового судью оживила нейросеть спустя 120 лет.

Иркутский музей представил публике «живого» мирового судью Киренского округа Льва Андреевича Кудрявого. Это не просто реконструкция. С помощью искусственного интеллекта и передовых алгоритмов анимации была «оживлена» подлинная историческая фотография, сообщают в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Статичный портрет конца XIX века превратился в движущееся изображение, на котором судья смотрит на нас, словно сквозь эпохи. В основе этого цифрового чуда лежит уникальный артефакт — подлинный снимок, хранящий в себе дух судебной реформы Александра II.

Для нас, сибиряков, это событие имеет особое значение. Лев Андреевич Кудрявый — не просто безымянная фигура из учебника, а реальный человек, вершивший правосудие на нашей земле в переломную эпоху. Теперь он сам станет проводником в мир музейных тайн и будет рассказывать истории, скрытые за холодным стеклом витрин.