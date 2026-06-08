От Калининграда до Якутии: на Братский марафон – 2026 едут любители бега со всей России

Фото: Служба общественных коммуникаций ООО «Транснефть – Восток»

27 июня в г. Братске Иркутской области состоится Братский марафон – 2026 – массовое спортивное мероприятие, которое обещает стать одним из главных беговых событий года в регионе.

Дистанции марафонов – 42,2 км (от 18 лет) и 10 км (от 14 лет), а также 1 км для самых маленьких участников от 5 лет. Регистрация доступна по ссылке toplist.run/race/13988/. Здесь же можно познакомиться с условиями участия в шоссейном марафоне.

Старт – в сквере Первостроителей у памятника легендарному начальнику строительства Братской ГЭС Ивану Наймушину. На протяжении трассы с ровным асфальтовым покрытием будет открываться великолепный вид на Братское море и таежные просторы.

На участие в Братском марафоне – 2026 уже заявились спортсмены из Братска, Иркутска, Красноярска, Калининграда, Нерюнгри (Республика Якутия), ряда муниципалитетов Иркутской области. Прием заявок продолжается.

Организаторы марафона – администрация г. Братска, беговой клуб «Энергетик», ООО «Транснефть – Восток». Спортивное мероприятие посвящено Году единства народов России, Дню молодежи России и 20-летию компании «Транснефть – Восток».