Председатель Заксобрания Иркутской области обсудил развитие Иркутска с Дмитрием Мезенцевым

Поздравил Александр Ведерников Дмитрия Мезенцева с присвоением звания «Почетный гражданин Иркутска». Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Иркутск посетил полномочный представитель президента в Конституционном суде России, бывший губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Перспективы развития города с ним обсудил председатель областного парламента Александр Ведерников.

В частности, были затронуты темы социально-экономического положения областного центра, благоустройства, реализации ключевых инфраструктурных проектов, направленных на модернизацию городской среды и повышение качества жизни горожан. Спикер ЗС отметил необходимость синхронизации усилий федеральных, региональных и муниципальных органов власти для эффективной реализации намеченных планов.

Поздравил Александр Ведерников Дмитрия Мезенцева с присвоением звания «Почетный гражданин Иркутска». Соответствующее решение было принято в Думе Иркутска по инициативе группы депутатов.

- Эта награда является закономерным и достойным признанием Вашего многолетнего и самоотверженного труда на благо Иркутской области и ее столицы. В период Вашего руководства регионом были реализованы масштабные проекты, заложившие прочный фундамент для социально-экономического развития Приангарья, укрепления его промышленного и научного потенциала», – подчеркнул Александр Ведерников.

Дмитрий Мезенцев отметил, что для него особая честь получить данный знак.

- Это прежде всего награда той нашей команде, которая готовила город к 350-летию со дня его основания. Эти люди были не просто влюблены в Иркутск, они были подвижниками его истории. Город тогда стал краше. К 365-летию он стал еще комфортнее», – сказал он.

Напомним: Дмитрий Мезенцев с 2002 по 2009 годы был членом Совета Федерации от Иркутской области, с 2009 по 2012 годы – губернатором Приангарья. Под его руководством, в частности, завершено строительство Академического моста и Ледового дворца, началось возведение нового здания научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, водно-спортивного комплекса «Солнечный», Дворца спорта «Юность». Один из самых значимых проектов – строительство 130-го квартала в центре Иркутска.