Продажа долларов нового образца через банкоматы запущена в Иркутске и Усть-Илимске

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Банк ПСБ»

Жители Иркутска и Усть-Илимска могут купить доллары США нового образца через банкоматы. Услуга запущена банком ПСБ.

Приобрести валюту можно с помощью дебетовой карты ПСБ*. Операция обмена проводится также легко, как и снятие наличных с карты. Клиенту достаточно указать сумму валюты, которую он хочет получить. Стоимость покупки в рублях рассчитается автоматически и спишется с карты, после чего клиент сможет забрать из банкомата доллары США нового образца. При этом ему не придется дополнительно подтверждать свою личность, как в случае совершения аналогичной операции через кассу банка.

«С началом сезона отпусков будет расти и спрос на валюту. Нам важно, чтобы наши клиенты имели возможность совершать обменные операции в комфортном для себя режиме и по выгодному курсу. Если они ограничены во времени, если забыли паспорт, если не готовы к личному общению с сотрудником банка, то всегда могут купить валюту самостоятельно через банкоматы ПСБ», – говорит Александр Логунов, вице-президент – региональный директор ПСБ в Иркутске.

Приобрести доллары США через банкомат можно в офисах ПСБ в Иркутске (ул. Халтурина, 7) и Усть-Илимске (пр. Мира, 9). Актуальный курс покупки можно будет узнать перед совершением операции, отсканировав специальный QR-код на экране банкомата.

*Операция доступна только для рублевых карт с пакетами услуг Orange Premium Club, Orange Premium Club +, а также с тарифом по выпуску и обслуживанию международных банковских карт для физических лиц «Твой кешбэк» (тариф с 09.09.2020).

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