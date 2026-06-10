ООО «Транснефть – Восток» в числе лучших предприятий Иркутской области по охране труда

Фото: Служба общественных коммуникаций ООО «Транснефть – Восток»

На областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда Иркутское нефтепроводное районное управление (РНУ) ООО «Транснефть – Восток» одержало победу в номинации «Транспортировка и хранение» по итогам 2025 года.

Конкурс ежегодно проводит Министерство труда и занятости Иркутской области. Цель – объединение усилий органов власти, работодателей и общественных объединений в работе по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, распространение передового опыта и методов работы победителей конкурса.

В 2026 году на конкурс поступило 338 заявок, в том числе 296 заявок от организаций и предприятий региона. Церемония награждения победителей состоялась в Иркутске, в Кадровом центре Иркутской области. Награды вручала заместитель председателя Правительства Иркутской области Наталья Дикусарова.

«Конкурс служит примером совместной работы и способствует реализации государственной политики по улучшению условий труда в регионе. Победители доказывают: инвестиции в охрану труда окупаются снижением числа больничных, сокращением текучести кадров и ростом производительности», – отметила Наталья Дикусарова.

Фото: Служба общественных коммуникаций ООО «Транснефть – Восток»

Областная межведомственная комиссия высоко оценила результаты работы Иркутского РНУ в области производственной безопасности и охраны труда. В филиале на постоянной основе проводится идентификация опасностей, оценка рисков и возможностей, ведется непрерывная профилактическая работа.

«Коллектив нашего предприятия ежедневно решает задачи, направленные на обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Восточная Сибирь – Тихий океан, Куюмба – Тайшет, Красноярск – Иркутск, Омск – Иркутск. Здоровье сотрудников, безопасность на рабочем месте – наши приоритеты», – подчеркнул директор Иркутского РНУ Рамиль Закирзянов.

Во всех подразделениях ООО «Транснефть – Восток» реализуется большой комплекс мероприятий по обеспечению безопасных условий труда. Целевой ориентир – ноль аварий, инцидентов, отказов оборудования и потерь.