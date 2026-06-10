Сергей Паволин назначен прокурором Иркутской области

В официальной церемонии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Заксобрания Александр Ведерников. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев представил вновь назначенного прокурора Иркутской области - государственного советника юстиции 3 класса Сергея Паволина работникам прокуратуры Иркутской области, руководителям правохранительных и судебных органов, органов государственной власти области.

В официальной церемонии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Заксобрания Александр Ведерников. Кроме того, перед ее началом глава региона, Сергей Зайцев и Сергей Паволин провели рабочую встречу, где обсудили основные задачи совместной работы.

– Надеюсь на продолжение конструктивного сотрудничества между исполнительной властью и прокуратурой региона в интересах жителей Иркутской области, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Включенность прокуроров в процессы, их своевременное вмешательство, безусловно, способствуют соблюдению законности, сохранению стабильности в регионе, через решение жизненно важных для людей проблем и совершенствование региональной законодательной базы.

Сергей Владимирович Паволин родился в 1976 году, получил высшее юридическое образование, окончив в 1997 году окончил дневное отделение Саратовской академии права. Проходил службу в прокуратуре Смоленской области, был заместителя прокурора Ростовской области. С марта 2021 года проходил службу в должности прокурора Мурманской области. За примерное исполнение служебного долга был поощрён Генеральным прокурором Российской Федерации. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». На должность прокурора Иркутской области назначен Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 1 июня 2026 года.