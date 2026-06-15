Губернатор Иркутской области посетили новую детскую поликлинику в Иркутске

Новая детская поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в новой детской поликлинике Иркутской городской клинической больницы №10. Учреждение открылось в начале этого года и рассчитано на 500 посещений в смену. За время работы здесь зарегистрировано уже более 25 тысяч обращений.

Новую поликлинику также оценили депутаты Государственной Думы РФ Сергей Тен и Александр Якубовский, зампред регионального правительства Наталья Дикусарова, мэр Иркутска Руслан Болотов.

Строительство велось в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы «Единой России». Общий объем финансирования превысил 1,4 млрд рублей. В новом здании 9 этажей, включая технический, общая площадь помещений более 11 тыс. кв. метров.

– Помимо сопровождения детей, нужно уделять внимание и другим категориям пациентов, - отметил Игорь Кобзев. - Например, в новой поликлинике мы хотим выделить блок под женскую консультацию. Ее открытие позволит сопровождать семьи от начала беременности до первых дней жизни ребенка и далее. Еще один этаж планируем сделать филиалом студенческой поликлиники. Сегодня студенческая поликлиника находится в неудовлетворительном состоянии, и мы готовы в пилотном режиме расширить ее возможности на новой площадке.

В поликлинике наблюдаются пациенты до 18 лет, проживающие в микрорайоне Синюшина Гора, на станции Кая, а также из поселков городского типа Маркова, Луговое, села Смоленщины и других районов города - всего 8,5 человек. Все они распределены по 10 педиатрическим участкам.

Имеется в новой поликлинике все необходимое оборудование. Для детей с симптомами ОРВИ предусмотрен отдельный вход. На первом этаже работает кабинет доврачебной медицинской помощи, в том числе для осмотра маломобильных пациентов. Поликлиника открыта шесть дней в неделю.

Главный врач городской клинической больницы №10 Екатерина Коралис сообщила, что укомплектованность кадрами составляет 100%, в том числе узкими специалистами.

Александр Якубовский отметил, что раньше учреждение работало в приспособленном помещении – это создавало неудобства и для пациентов, и для врачей. Он подчеркнул, что новая поликлиника очень востребована, так как население растет, в том числе детское.

Сергей Тен акцентировал значение командной работы при реализации крупного проекта и отметил необходимость и дальше развивать медицинскую инфраструктуру, в том числе с привлечением внебюджетных источников.