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НовостиОбщество15 июня 2026 10:03

Изображения людей, созданные с помощью ИИ, нельзя будет использовать на выборах в Иркутской области

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Заксобрания
Надежда ИВАНОВА
Профильный комитет Заксобрания под председательством Виталия Перетолчина рекомендовал проект закона к рассмотрению на ближайшей сессии.

Профильный комитет Заксобрания под председательством Виталия Перетолчина рекомендовал проект закона к рассмотрению на ближайшей сессии.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

При агитации избирателей на региональных и муниципальных выборах в Иркутской области будет запрещено использовать изображения людей, сгенерированных искусственным интеллектом. Соответствующий законопроект обсужиди на заседании профильного комитета в областном парламенте и рекомендовали его к принятию на ближайшей сессии Заксобрания 17 июня.

Как пояснила начальника правового отдела аппарата Избирательной комиссии Приангарья Марина Штурнева, таким образом региональное законодательство приводится в соответствие с федеральными нормами. Речь идет о внесении изменений в региональные законы, регламентирующие выборы депутатов в Законодательное Собрание и муниципальные выборы.

«Использование в агитационном материале изображения (образа) и (или) воспроизведение голоса человека, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий, не допускаются», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

При этом оговариваются некоторые исключения. Так, партии могут использовать изображение или голос выдвинутого ими кандидата. И сами претенденты могут использовать свои фото и голос. Кроме того, допускается работать с фото совершеннолетних граждан при наличии их письменного согласия. Причем согласие должно быть предоставлено в областной избирком.

- В противном случае любое изображение, в том числе созданное с использованием информационных технологий, будет являться незаконным, – пояснила представитель облизбиркома.