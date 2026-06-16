Губернатор Иркутской области поздравил Иркутский госпиталь ветеранов войн с 30-летием

Вместе с главным врачом медучреждения Тарасом Манжеевым глава региона осмотрел помещения госпиталя. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил коллектив Иркутского областного клинического госпиталя ветеранов войн с 30-летним юбилеем. В торжественном мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Тен, заместитель председателя правительства региона Наталья Дикусарова.

Вместе с главным врачом медучреждения Тарасом Манжеевым глава региона осмотрел помещения госпиталя. В том числе и кабинет протезирования, который открылся в апреле. Здесь ведется работа по медицинской реабилитации и подготовке к протезированию. Осмотрели гости обновленный спортзал и центр телемедицинских консультаций, отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями, в котором завершается текущий ремонт.

– Поздравляю с 30-летием клинического госпиталя ветеранов войн. Ваш коллектив накопил значительный опыт оказания специализированной медицинской помощи. Ваша слаженная работа очень важна и сейчас, когда бойцы защищают рубежи Родины в зоне специальной военной операции. Желаю сотрудникам госпиталя здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном труде, – сказал Игорь Кобзев.

Наталья Дикусарова отметила, что госпиталь является якорным учреждением по реабилитации в Иркутской области.

– По поручению губернатора мы пересобрали систему реабилитации заново, определив это учреждение как основу. Сейчас наша задача – обеспечить реабилитацию всех ветеранов СВО, которые возвращаются домой. Коллектив получил второе дыхание, мы двигаемся вперед, и этот юбилейный год стал для госпиталя насыщенным, важным этапом, – подчеркнула Наталья Дикусарова.

В медучреждении действует 175 коек в пяти отделениях. Ежегодно здесь проходят лечение более 3,2 тыс. пациентов со всего Приангарья. Помимо современного медоборудования, есть собственный киноконцертный зал, зимний сад и ухоженная территория для прогулок. В 2020 году госпиталь принимал больных с COVID-19 - за время пандемии лечение здесь прошли около 5 тыс. пациентов.