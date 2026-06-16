В Иркутской области планируется внести изменения в бюджет этого года

Изменения в закон об областном бюджете планируется принять на очередной сессии Заксобрания. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

На очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которая состоится 17 июня, будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Предварительно эту тему обсудили на заседании комитета по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству под руководством Тимура Сагдеева.

Как пояснила министр финансов Приангарья Екатерина Багайникова, законопроект предполагает увеличение доходов областной казны на 6,4 млрд рублей - до 284,6 млрд рублей. Расходы увеличатся на 7,4 млрд рублей до 310,5 млрд. Особое внимание уделяется финансированию зарплат работников бюджетной сферы, в том числе муниципальных образований. На это дополнительно предлагается выделить 3,9 млрд рублей. Еще более 3 млрд рублей будет направлено на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства и средства на подготовку к отопительному сезону 2026 – 2027 годов предусмотрены в объеме 1,5 млрд рублей, субсидии транспортным организациям – 600 млн рублей. На погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января этого года, будет направлено 1,4 млрд рублей, на неисполненные обязательства по межбюджетным трансфертам 2025 года – 1,2 млрд рублей. Дополнительные средства направят и на льготное лекарственное обеспечение.

Депутат Галина Кудрявцева напомнила, что с 1 сентября технические работники образовательных организаций переходят на бюджет муниципальных образований. Пока соответствующие субсидии до территорий доведены лишь на 50%, этого хватит лишь на зарплаты в сентябре и октябре. Председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области Юлия Махтина также обратила внимание на то, что некоторые бюджетные обязательства не обеспечены финансированием в полном объеме, поэтому изменения в областной бюджет будут вноситься и далее.

Депутат ЗС Николай Труфанов, представляющий в областном парламенте интересы северных территорий, уточнил, достаточно ли средств на организацию северного завоза. Как заверили представители профильного министерства, финансирование этой статьи обеспечено полностью. В проекте закона муниципальным образованиям дополнительно предусмотрено 510,3 млн рублей на подготовку к зиме.