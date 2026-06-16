Социальный контракт поможет семье из Парфеново Черемховского района

Александр Ведерников подчеркнул, что личное общение с семьями позволяет получать объективную информацию о проблемах территорий. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Во время рабочего визита в Черемховский район председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников посетил несколько семей, которые нуждаются в поддержке.

Так, Татьяна из села Лохово пока держит хозяйство и воспитывает детей в одиночестве: супруг находится на СВО. Женщина хочет найти работу и попросила планирует вернуться на работу, потому попросила оказать помощь в трудоустройстве спикера о содействии. Также Татьяна обратила внимание необходимость обновления детской площадки в селе: детей здесь живет много, мест для игр им не хватает. Александр Ведерников предложил администрации Черемховского района вместе с жителями поучаствовать в инициативном проекте по благоустройству территории.

В селе Парфеново семья Степана и Валентины воспитывают троих детей. При этом супруга, находясь в декрете, планирует расширять малый бизнес. Александр Ведерников рассказал ей о возможностях, которые даёт социальный контракт: можно получить средства на покупку оборудования и прохождения обучения. На встрече жители рассказали о том, что в селе нет аптеки, лекарства доставляются из Черемхово один раз в месяц. Принято решение совместно с правительством Иркутской области рассмотреть механизмы. Говорили супруги и о необходимости открытия дополнительных секций для детей и организации выездных мероприятий.

Александр Ведерников подчеркнул, что личное общение с семьями позволяет получать объективную информацию о проблемах территорий и находить решения, направленные на повышение качества жизни людей.