Жительницу Черемховского района поздравили со 100-летним юбилеем

Александра Матвеевна практически всю жизнь прожила в деревне Гавриловской Черемховского района. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Уроженка деревни Гавриловской Парфеновского сельского поселения Черемховского района Александра Яковлева отмечает столетний юбилей. С этой датой её поздравил председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников совместно с главой муниципального образования Александром Башкировым.

Александра Матвеевна практически всю жизнь прожила в родной деревне. Мама ее работала в колхозе. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, девочка окончила 8 классов и после бухгалтерских курсов стала трудиться в Парфеновском сельпо. Этой профессии она отдала более 40 лет. Награждена юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годы».

За эти годы Александра Яковлева вышла замуж, воспитала четверых дочерей. Одна из них и забрала маму в Иркутск, когда стало трудно управляться по хозяйству. А в деревенском доме Черемховского района сейчас живет внук Александры Яковлевой и пять ее правнуков. Всего же у нее пять внуков и девять правнуков.

Александр Ведерников поблагодарил именинницу за ее трудовые достижения во благо малой родины. Он отметил, что ее жизнь – это не только история развития Черемховского района, который в этом году также отмечает вековой юбилей, в жизни Александры Яковлевой отражена целая эпоха.

- Сердце каждого из нас растроганно Вашим материнским подвигом. Вы вырастили и воспитали достойных детей! Для матери это главное жизненное достижение, за которым – бессонные ночи, радости и тревоги, огромная любовь и терпение, - подчеркнул спикер ЗС. Он пожелал, чтобы родные и близкие продолжали и дальше оберегать Александру Матвеевну, дарить ей свое внимание и любовь.