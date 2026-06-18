В Заксобрании утвердили изменения в бюджет Иркутской области на 2026 год

Общий объем прогнозируемых доходов областного бюджета в 2026 году увеличивается на 6,4 млрд рублей. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В ходе очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области рассматривался вопрос о внесении изменений в основной финансовый документ региона: закон о бюджете на текущий год и плановый период 2027 и 2028 годов. Суть вносимых поправок: общий объем прогнозируемых доходов увеличивается на 6,4 млрд рублей, расходов – на 7,4 млрд рублей.

Дополнительные средства будут направлены на зарплаты работникам бюджетной сферы, исполнение обязательств по социальным выплатам и мерам поддержки, обеспечение льготными лекарствами, субсидии ресурсоснабжающим компаниям и транспортным организациям. Увеличено также финансирование муниципалитетов в части модернизации объектов теплоснабжения, подготовки к отопительному сезону и переселения граждан из аварийного жилья.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подчеркнул, что, несмотря на сохраняющуюся непростую, но контролируемую ситуацию с региональным бюджетом, удалось изыскать необходимые ресурсы для решения первоочередных задач.

При этом руководитель Контрольно-счетной палаты Юлия Махтина отметила, что еще ряд государственных программ не обеспечены полным финансированием и потребуется еще одна корректировка.