В труднодоступных районах Иркутской области возобновят четыре водных пассажирских маршрута

18 июня был объявлен конкурсный отбор на определение перевозчика для рейса Осетрово – Визирный. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Четыре водных пассажирских маршрута, которые связывают труднодоступные территории, возобновят в Иркутской области. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов. Уже приступили к определению перевозчиков.

– 17 июня на сессии Законодательного собрания региона провели перераспределение бюджетных средств, что позволило профинансировать проведение субсидированных рейсов и начать объявление отборов перевозчиков. Хочу отметить, что эти перевозки имеют очень важное значение, так как будут осуществляться в труднодоступной местности. Субсидии из областного бюджета позволяют снизить стоимость билетов для пассажиров, – отметил Максим Лобанов.

Так, 18 июня был объявлен конкурсный отбор на определение перевозчика для рейса Осетрово – Визирный по реке Лене из Усть-Кутского в Киренский район. Следом такую процедуру планируют начать на проведение субсидированных рейсов по маршрутам Иркутск – Братск и Балаганск – Братск в акватории Братского водохранилища из Иркутского и Балаганского в Братский район. Затем конкурсный отбор откроют для маршрута Мама – Бодайбо по реке Витим из Мамско-Чуйского в Бодайбинский район.

Рейсы по маршрутам начнут выполнять после заключения соглашений с перевозчиками. Первые такие документы планируется заключить к концу следующей недели.