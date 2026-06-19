Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов «Знай наших» продлен

От Иркутской области на участие в форуме уже подано 533 заявки. Фото: Росконгресс.

Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлен до 25 июня 2026 года. Мероприятия призваны поддержать перспективные проекты и инициативы, которые могут внести весомый вклад в укрепление суверенитета страны и достижение национальных целей развития.

В 2026 году идеи принимаются по нескольким направлениям: социальные инициативы, кадры, технологии, экология, предпринимательство.

– Форум «Сильные идеи для нового времени» традиционно вызывает высокий интерес со стороны граждан, экспертного сообщества, представителей бизнеса и органов власти. В этом году на крауд-платформу идея.росконгресс.рф уже подано более 40 тысяч заявок от жителей всех 89 регионов России, каждая из которых требует внимательного рассмотрения и экспертной оценки, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

От Иркутской области уже подано 533 заявки, из которых более половины относятся к социальной сфере. Приангарье традиционно входит в число лидеров Сибирского федерального округа по активности участников.

– Участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» дает нашим предпринимателям, общественным активистам и молодым специалистам возможность предложить свои решения на федеральном уровне, получить экспертную оценку и ресурсную поддержку. Продление сроков приема заявок – дополнительный шанс для тех, кто еще не успел заявить о своем проекте. Мы видим, что жители региона активно включаются в эту работу, особенно в социальные инициативы, и рассчитываем, что число заявок продолжит расти, ¬ подчеркнул министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Подать заявку можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Наиболее перспективные проекты, отвечающие современным вызовам, будут представлены в финале форума в Нижнем Новгороде 10–11 августа.

Также в рамках форума уже в четвертый раз проводится конкурс отечественных брендов «Знай наших». От Иркутской области подано 156 заявок. Победители получат возможность продвинуть свои продукты в торговых сетях, на маркетплейсах, в новых медиа и на телевидении, а также поддержку от партнеров конкурса. Заявки на участие принимаются на сайте знайнаших.аси.рф.