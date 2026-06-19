В Заксобрании Иркутской области обсудили кадровый дефицит в медицине

Озвученные предложения будут проработаны профильным комитетом совместно с региональным правительством. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В время очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области обсуждался вопрос обеспеченности медицинскими кадрами - этому был посвящен депутатский час. Отметим: эта тема поднималась и в прошлом году. Тогда обсуждалась возможность старта региональной программы по обеспечению специалистами ФАПов, больниц и поликлиник. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву совместно с Иркутским медицинским университетом и медицинскими колледжами привлечь к работе не менее 75 % выпускников, поставил задачу – до 2028 года полностью укомплектовать все ФАПы в регионе средним медицинским персоналом.

- Сегодня нужно провести детальный анализ, четко увидеть, что изменилось за прошедшее время, есть ли положительная динамика. Важно продолжать системно улучшать доступность и качество медицинской помощи для жителей региона, особенно в отдаленных и северных территориях, – подчеркнул Александр Ведерников.

С докладами выступили министр здравоохранения региона Андрей Модестов, ректор Иркутского государственного медуниверситета Андрей Щербатых, исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Зоя Масловская, главные врачи районных больниц. О проблемах своих и коллег рассказала врач-стажер из Жигаловской районной больницы Татьяна Коношанова.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Артем Лобков рассказал о поддержке медиков в других регионах и добавил, что эти меры могут быть проработаны и в Иркутской области. Например, выплаты за наставничество, доплаты молодым специалистам или дифференцированный подход к компенсации арендной платы за жилье.

Отметил председатель профильного комитета и такую проблему, как старение кадров: фактически каждый пятый медицинский работник в регионе уже достиг пенсионного возраста. И чтобы удержать их на местах, необходимо проработать дополнительные меры поддержки.

Озвученные предложения будут проработаны профильным комитетом совместно с региональным правительством. Александр Ведерников обратил внимание, что комитету необходимо проводить глубокий факторный анализ динамики кадрового дефицита, чтобы не допустить искажения реальной ситуации. Также он добавил, что в компетенцию регионального кадрового центра, открытие которого запланировано на 2027 год, должны входить реальный мониторинг, анализ оттока кадров и координация взаимодействия между органами власти и образовательными учреждениями.