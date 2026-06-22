Депутаты Заксобрания приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби

К "Вечному огню" возложили цветы. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В Иркутске в честь 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны у мемориального комплекса «Вечный огонь» прошло мероприятие в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» и Международной акции «Огненные картины войны». Участие в нем приняли председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, депутаты областного парламента, глава региона Игорь Кобзев, члены правительства, ветераны и участники боевых действий, специальной военной операции, представители органов местного самоуправления, силовых структур, общественных объединений, волонтерских движений.

У мемориала выложили изображение самолета Ил-4 из 10 000 зажженных свечей. Именно этот образ олицетворяет неоценимый вклад жителей Приангарья в Победу в Великой Отечественной войне. В те годы в Приангарье производилось свыше 50 наименований продукции: вооружение, техника, предметы первой необходимости. Авиазавод бесперебойно выпускал бомбардировщики и истребители.

- Ровно 85 лет назад в роковое утро в нашу страну пришло большое горе. Тогда она объединилась – вне зависимости от вероисповедания, национальности, возраста – и превратилась в стальной кулак. История повторяется. Мы должны помнить тот трагический урок. Только наше единство, сплоченность многонационального народа обеспечит скорейшую победу, – сказал Александр Ведерников.

Всероссийская акция «Огненные картины войны» проводится во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести под лозунгом «Помним!».